В Бишкеке прошел юношеский турнир по сумо "Зимний Кубок"

В Бишкеке прошел новогодний юношеский турнир по борьбе сумо "Зимний Кубок", посвященный основателям борьбы сумо в Кыргызстане.

Как сообщают организаторы турнира, в состязаниях приняли участие 110 юных борцов, представляющих 7 клубов Бишкека и Чуйской области.

Участники в личном зачете боролись за 10 комплектов наград, а также состязания проводились в командном зачете.

По итогам турнира в командном зачете первыми стали воспитанники клуба "Кок-Жар", которые завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград. На втором месте команда "Рассвет", на третьем - представители "СДЮШОР-1".

В личном зачете среди девушек первое место заняла Римма Ким, на втором месте Адель Акимканова, а также бронзовыми призерами стали Сабина Телякова и Сезимай Орозова.

Среди юношей в своих весовых категориях победителями стали Ынтымак уулу Омур, Рысматов Кутубек, Каримов Баяман, Адыл уулу Жанбол, Эдиль уулу Адилет, Алапаев Анвар, Эмирлан уулу Феликс, Сапанов Омурбек, а также в абсолютной весовой категории золото завоевал Аян Сеитбеков.