Депутаты возмущены отсутствием министра образования на заседании комитета

Сегодня, 9 января, на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутаты возмутились отсутствием министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой.

Отметим, народные избранники обсуждают законопроект о внесении изменений в Закон "Об образовании", который предполагает перевод платы за обучение в безналичную форму.

Касаясь поправок, замминистра образования Токтобюбю Ашымбаева попросила внести дополнение - ввести понятие "перевод денежных средств на специальные счета учебных заведений" помимо банковских.

Она пояснила, что согласно действующему закону образовательные учреждения не имеют права переводить деньги и открывать банковские счета.

Инициатор поправок в законодательство депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев согласился с дополнениями. Однако другие парламентарии выразили возмущение тем, что на заседании отсутствует глава Минобразования.

На это ее заместитель Токтобюбю Ашымбаева пояснила, что министр находится на заседании правительства, в связи с чем не смогла прийти в парламент.

На это депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко отметила, что министру нужно объявить замечание за отсутствие, поскольку к ней есть вопросы по повестке дня.