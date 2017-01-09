Минобразования: Часы кыргызской литературы в школах не сокращали

Сегодня, 9 января, на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат от фракции СДПК Рыскельди Момбеков спросил у заместителя министра образования Токтобюбю Ашымбаева, почему в школах сократили часы по кыргызской литературе.

"Министерство образования сократило количество часов по кыргызской литературе, вместо них введен предмет мировая литература. Была ли такая инициатива?" - спросил Момбеков.

На это замминистра образования ответила, что предложение было, но решение не приняли.

"Было предложено объединить кыргызскую литературу и мировую. Но в тот же день оно было отклонено. Часы не будут сокращать", - подчеркнула Ашымбаева.

Однако чиновник не смогла ответить на вопрос депутата о том, как появилась данная информация в СМИ.