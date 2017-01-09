Депутат возмущен: Замминистра не знает, сколько книг написал президент

1821  7
Аида Джумашева

Инициатива сокращения часов кыргызской литературы в школах - позор для системы образования. Об этом сегодня, 9 января, заявил депутат от фракции СДПК Рыскельди Момбеков на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

"Как вы знаете, 2017 год объявлен Годом нравственности, воспитания и науки. Но в прессе появилась информация о сокращении в школах часов по предмету кыргызской литературы. Как дети должны воспитываться и становиться культурнее, нравственнее, если вы сокращаете часы по кыргызской литературе?" - заявил Момбеков.

Ашымбаева вновь ответила, что данная инициатива была отклонена и никто не сокращает часов по этому предмету. Однако депутат поинтересовался у чиновницы, знает ли она, сколько книг написали президент и спикер.

Не получив должного ответа, народный избранник заявил, что это показывает уровень образования Ашымбаева.

URL: http://www.vb.kg/353288
Теги:
Министерство образования, образование, парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
321
09.01.2017, 16:12

А сколько книг написал президент? А сколько книг написал спикер-мукомол? Депутат-то сам знает?

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Малыш
09.01.2017, 16:46

Момбеков  горе - патриот , уверен на 100%  , что 99.99 % населения как и я , не знает ответа на этот вопрос . 

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Азамат
09.01.2017, 17:08

Фууууу как тошнит этого лизоблюда! ((((

к сожалению у нас 90% депутатов именно такие. либо лизоблюды, либо воры и коррупционеры, либо бандиты. или все вместе взятые (((

как же больно и печально. у нас огромная проспасть между депутатами, властью и народом!

смотрю на рожи депутатов и на самом деле реально тошнит от понимания, что эти люди не работают на своих постах ради будущего страны, ради людей ((( и от этого больно и страшно.

одни воры и коррпционеры. настоящие враги народа, которые ободрали и обдирают страну до щепки!!!!

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Айбек Толенов
09.01.2017, 17:58
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 29
Минусов: 5
Комментариев: 49

Идиотизм депутатов нынешнего созыва зашкаливает,хуже некуда!Ну на хрена ей(да и другим) сколько книг написал президент и спикер!От этого не зависит её профессионализм и тем более ее уровень образования!

+2
Цитировать
Жалоба модератору
tt tt
09.01.2017, 18:53
Карма: +116
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 169
Минусов: 53
Комментариев: 338

Малыш

Момбеков  горе - патриот , уверен на 100%  , что 99.99 % населения как и я , не знает ответа на этот вопрос . 

Айбек Толенов

Идиотизм депутатов нынешнего созыва зашкаливает,хуже некуда!Ну на хрена ей(да и другим) сколько книг написал президент и спикер!От этого не зависит её профессионализм и тем более ее уровень образования!

он же лизоблюд, а для них важен не профкачества,а вся информация про начальника...

+1
Цитировать
Жалоба модератору
tt tt
09.01.2017, 18:53
Карма: +116
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 169
Минусов: 53
Комментариев: 338

Малыш

Момбеков  горе - патриот , уверен на 100%  , что 99.99 % населения как и я , не знает ответа на этот вопрос . 

Айбек Толенов

Идиотизм депутатов нынешнего созыва зашкаливает,хуже некуда!Ну на хрена ей(да и другим) сколько книг написал президент и спикер!От этого не зависит её профессионализм и тем более ее уровень образования!

он же лизоблюд, а для них важен не профкачества,а вся информация про начальника...

+1
Цитировать
Жалоба модератору
MaX asdf
10.01.2017, 01:16
Карма: +219
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 342
Минусов: 123
Комментариев: 900

У них там в СДПК видимо культ личности шефа. Наверно еще и песенки его наизусть учат.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  