Депутат возмущен: Замминистра не знает, сколько книг написал президент

Инициатива сокращения часов кыргызской литературы в школах - позор для системы образования. Об этом сегодня, 9 января, заявил депутат от фракции СДПК Рыскельди Момбеков на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

"Как вы знаете, 2017 год объявлен Годом нравственности, воспитания и науки. Но в прессе появилась информация о сокращении в школах часов по предмету кыргызской литературы. Как дети должны воспитываться и становиться культурнее, нравственнее, если вы сокращаете часы по кыргызской литературе?" - заявил Момбеков.

Ашымбаева вновь ответила, что данная инициатива была отклонена и никто не сокращает часов по этому предмету. Однако депутат поинтересовался у чиновницы, знает ли она, сколько книг написали президент и спикер.

Не получив должного ответа, народный избранник заявил, что это показывает уровень образования Ашымбаева.