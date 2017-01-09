Стартовал чемпионат Кыргызстана по настольному теннису

В Центре настольного тенниса "Карвен" прошел первый тур открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису.

Как сообщает Ассоциация настольного тенниса Кыргызстана, в соревнованиях приняли участие около ста спортсменов независимо от возраста и пола. Они представляли города Кыргызстана и Туркменистана.

В первом туре в высшей лиге без поражений выступил мастер спорта Кыргызстана Талгат Сагындыков. На втором месте Вячеслав Клычев из Туркменистана, замкнул тройку сильнейших кыргызстанец Жасур Худайбердиев.

Как уточняет ассоциация, турнир состоит из десяти туров, по итогам которого в декабре выявляются победитель и призеры. Спортсмены разделены по лигам, и в каждой из них играют по восемь человек по круговой системе. После каждого тура игроки, занявшие последние три места, выбывают в нижестоящую лигу, соответственно, тройка лидеров поднимается выше.

Все участники этого турнира по результатам каждого этапа соревнований получают очки, которые и будут определяющими в распределении призовых мест после заключительного десятого тура.

Второй тур чемпионата по лигам пройдет 5 февраля.