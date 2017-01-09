Чемпионат Кыргызстана собрал в Бишкеке более 400 юных шахматистов

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Гулиза Авазова

В здании Американского университета в Центральной Азии в Бишкеке стартовал чемпионат КР по шахматам среди юношей и девушек от 6 до 18 лет.

Как сообщается, на открытии чемпионата приняли участие президент Кыргызской шахматной федерации Милан Турпанов, вице-президент Талант Мамытов и представители Дирекции по неолимпийским видам спорта, президент АУЦА Эндрю Вахтель и другие.

В чемпионате принимают участие более 400 детей со всех уголков Кыргызстана, разделенные на несколько возрастных категорий. Также играет чемпион Западной Азии в возрастной категории до 14 лет Руслан Съездбеков.

По итогам чемпионата будут сформированы сборные команды Кыргызстана по всем возрастам для участия в чемпионате Азии.

Закрытие чемпионата пройдет 15 января в АУЦА.

URL: http://www.vb.kg/353290
Теги:
чемпионат, шахматы
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