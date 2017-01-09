Минэкономики предлагает уменьшить количество проверяющих ведомств

Министерство экономики предлагает сократить число ведомств, проверяющих бизнес. Соответствующий документ Минэкономики вынесло на общественное обсуждение.

В проекте постановления ведомство предлагает лишить функции проверки Госинспекцию по метрологическому надзору при Минэкономики и Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию.

Ведомство объясняет это функциональными и структурными изменениями в системе госорганов. В частности, при трансформации Госагентства по геологии и минеральным ресурсам в Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию функции надзора за рациональным использованием и охраной недр были переданы в Госэкотехинспекцию.

После ликвидации Госинспекции по метрологическому надзору функции метрологического надзора также были переданы Госэкотехинспекции.

"Действие данного проекта постановления не приведет к социальным, экономическим, правозащитным, гендерным, экологическим и коррупционным последствиям, что означает необязательность проведения специализированных видов экспертиз. Принятие данного постановления не повлечет дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета", - подчеркнули в ведомстве.