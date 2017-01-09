Минэкономики предлагает уменьшить количество проверяющих ведомств

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Айдана Абдуваитова

Министерство экономики предлагает сократить число ведомств, проверяющих бизнес. Соответствующий документ Минэкономики вынесло на общественное обсуждение.

В проекте постановления ведомство предлагает лишить функции проверки Госинспекцию по метрологическому надзору при Минэкономики и Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию.

Ведомство объясняет это функциональными и структурными изменениями в системе госорганов. В частности, при трансформации Госагентства по геологии и минеральным ресурсам в Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию функции надзора за рациональным использованием и охраной недр были переданы в Госэкотехинспекцию.

После ликвидации Госинспекции по метрологическому надзору функции метрологического надзора также были переданы Госэкотехинспекции.

"Действие данного проекта постановления не приведет к социальным, экономическим, правозащитным, гендерным, экологическим и коррупционным последствиям, что означает необязательность проведения специализированных видов экспертиз. Принятие данного постановления не повлечет дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета", - подчеркнули в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/353291
Теги:
бизнес, Минэкономики
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Комментарии
Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 16:34
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бизнес должен проверять только один орган и все! остальные могут отдыхать! бизнес должен расти и развиваться, а не работать на лапу проверяющим органам!

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