Две шахматистки из Кыргызстана претендуют на звание Miss Chess CIS

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Гулиза Авазова

Интернет-портал chess.pw проводит голосование на звание самой красивой шахматистки Содружества Независимых Государств - Miss Chess CIS.

Всего в конкурсе принимают участие восемь шахматисток из Узбекистана, России, Казахстана, Украины, Азербайджана и Кыргызстана.

В список конкурсанток попала действующая чемпионка Кыргызстана Александра Самаганова. Отметим, она в течение нескольких лет является одним их лидеров сборной страны.

За нее можно проголосовать, пройдя по этой ссылке.

Вторая конкурсантка из Кыргызстана - бронзовый призер чемпионата страны Айжан Алымбай кызы. За нее можно проголосовать пройдя по этой ссылке.

В настоящее время лидером в голосовании является гроссмейстер Гульрухбегим Тохиржонова из Узбекистана, которая набрала 70 голосов, на втором месте Самаганова, которая отстает от лидера на три голоса. На третьем идет Айжан Алымбай кызы, у которой 57 голосов.

URL: http://www.vb.kg/353294
Теги:
конкурс, шахматы
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