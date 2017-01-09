В Бишкеке заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в 1,5 раза

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек сообщил, что в столице заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) снизилась в 1,5 раза.

Медики отметили, что снижается обращение бишкекчан в службу скорой медицинской помощи, в центры семейной медицины и в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Департаментом здравоохранения столицы проводится ежедневный мониторинг посещаемости школ города и дошкольные образовательные организации. Медики настоятельно советуют горожанам соблюдать правила профилактики, не посещать места массового скопления, при появлении первых симптомов вируса обратиться к квалифицированным врачам, а также не заниматься самолечением.