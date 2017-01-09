Строкова: Депутатов обвиняют во всех смертных грехах

Сегодня, 9 января, на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат от фракции СДПК Евгения Строкова заявила, что люди обвиняют во всех смертных грехах депутатов, однако никто не говорит об огрешностях исполнительной власти.

"Нам не удалось отдохнуть ни одного праздничного дня. Люди звонили по поводу объединения отделений онкологии и гематологии. То же самое происходит и с Национальным университетом - никому не верят, кроме Адамкуловой. Наверное, люди не привыкли к тому, что депутаты заинтересованы в борьбе с коррупцией. Вместо этого нас во всех смертных грехах обвиняют", - сказала Строкова.