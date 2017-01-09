Строкова: Депутатов обвиняют во всех смертных грехах

255  2
Аида Джумашева

Сегодня, 9 января, на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат от фракции СДПК Евгения Строкова заявила, что люди обвиняют во всех смертных грехах депутатов, однако никто не говорит об огрешностях исполнительной власти.

"Нам не удалось отдохнуть ни одного праздничного дня. Люди звонили по поводу объединения отделений онкологии и гематологии. То же самое происходит и с Национальным университетом - никому не верят, кроме Адамкуловой. Наверное, люди не привыкли к тому, что депутаты заинтересованы в борьбе с коррупцией. Вместо этого нас во всех смертных грехах обвиняют", - сказала Строкова.

URL: http://www.vb.kg/353296
Теги:
парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 16:36
Карма: -71
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 247
Минусов: 318
Комментариев: 252

Депутаты отдыхают день и ночь! Только ты станешь депутатом, то все! Отпуск начался! Не ноем и работаем!

0
Цитировать
Жалоба модератору
патриот
09.01.2017, 16:59

потому, что вы даже толком нормальный закон не можете написать, и два слова связать. Вечно сидят человек 20 депов  на заседаниях из 120 и как можно так работать для народа. Гнать вас всех надо туда, откуда пришли 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  