Никитенко: Центры гематологии и онкологии объединили в чьих-то интересах

Нигде нет четкого обоснования объединения центров онкологии и гематологии, заявила сегодня, 9 января, депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявила.

"Это решение было принято в угоду конкретных заинтересованных лиц. От имени профильного комитета на имя премьер-министра было направлено письмо, однако ответа до сих пор нет. У нас есть Закон "О доступе к информации", "О депутатских запросах". У депутатов ЖК широкие полномочия и контрольные функции, даже если это касается исполнительной власти, нами же созданному правительству. Должна быть четкая исполнительская дисциплина, своевременные ответы с обоснованием. Но нам ответа не пришло.

Обоснование я прочла в СМИ, но оно никуда не годится, не выдерживает критики. Там говорится о проводимых реформах, но что это за реформы по сокращению двух единиц? В чем заключается оптимизация? Таким образом, могут сократиться человеческие жизни. Если мы не потребуем в соответствии с законом исполнительской дисциплины с соответствующими объяснениями правительства, то мы очень серьезно можем подорвать статус Жогорку Кенеша", - сказала Никитенко.