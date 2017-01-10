В Бишкеке подведены предварительные итоги школьной лиги

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ВБ

В Свердловской районной администрации подвели итоги школьной лиги по 13 видам спорта среди учеников 24 школ.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие 1 800 школьников по таким видам спорта, как мини-футбол, легкая атлетика, спортивное ориентирование, волейбол, шахматы и другие.

Соревнования проходили с 29 октября по 8 декабря 2016 года. По итогам школьной лиги глава местной власти наградил победителей дипломами, кубками и медалями.

В настоящее время продолжаются соревнования среди школьников всех четырех районов Бишкека. Школьная лига началась в столичных школах 17 октября 2016 года и продлится до 25 мая 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/353299
Теги:
спорт, школа, Бишкек
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