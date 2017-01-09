Над Архангельской областью взорвался метеорит

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Пользователи соцсетей обсуждают видеозапись, на которой зафиксирована яркая вспышка в небе над Архангельской областью. По предварительной информации, это может быть падение небольшого метеорита, сгоревшего в плотных слоях атмосферы, то есть на высоте до 50 километров от земной поверхности.

Как пишет Росбалт, источник в региональном управлении МЧС сообщил агентству FlashNord, что в результате инцидента разрушений и пострадавших на земле нет.

Это редкое явление посчастливилось увидеть одному из водителей на трассе из Северодвинска в Онегу. Видеозапись он опубликовал в интернете.

Кроме того, падение метеоритов было зафиксировано у населенного пункта Котлас и на трассе из Северодвинска в Онегу.

URL: http://www.vb.kg/353301
Теги:
Россия
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