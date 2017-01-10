Япония отправит на Марс свой аппарат в 2020-х годах

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Японские ученые разрабатывают миниатюрный спускаемый аппарат для изучения Марса. Модуль будет весить всего 140 кг, и это в 10 раз легче, чем аналогичные устройства, выпущенные ранее, сообщает Росбалт.

Стоимость японского аппарата, который оправится на Марс в 2020-х годах, составит примерно 1-2 млрд иен ($8,5-17 млн). Он будет изучать состав марсианской атмосферы и характер поверхности планеты.

Через пять-десять лет исследователи из США, Европы, России и ОАЭ намерены отправить на Марс тяжелые зонды. И японский спускаемый модуль отправится вместе с ними. После выхода на орбиту планеты он отделится от основной массы и самостоятельно опустится на поверхность.

Созданием аппарата занимаются специалисты Национального института коммуникационных технологий, Токийского университета и Университета Осака.

Примечательно, что в 1998 году Япония отправляла к Марсу зонд "Нодзоми", однако он вышел из строя.

URL: http://www.vb.kg/353307
Теги:
Япония, космонавтика
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