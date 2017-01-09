"Азия MIX" стартует в новом сезоне "КиВиН" в Сочи

Команда КВН "Азия MIX" участвует в фестивале КВН в Сочи "КиВиН-2017". Об этом команда сообщила на своей странице в Instagram.

Кыргызстанцы уже прибыли в Сочи и сейчас репетируют свое выступление.

Завтра, 10 января, состоится жеребьевка команд. С 11 по 15 января будет проходить первый тур фестиваля, а второй тур состоится 18 января.

Победители первого тура смогут участвовать в других лигах КВН, а победа во втором туре гарантирует командам участие в итоговом гала-концерте, который выйдет в эфир Первого канала.

В этом сезоне на фестиваль заявки подали 640 команд из разных стран.

Напомним, команда участвует в Высшей лиге КВН с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги. В июле этого года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом" и в этом году впервые за всю историю КВН Кыргызстана команда стала чемпионом Высшей лиги КВН-2016.