Сборная Кыргызстана по футзалу в Бишкеке сыграет с казахстанским "СКА"

78  0
Гулиза Авазова

В Бишкеке пройдет международный турнир по футзалу на призы компаний "АЮ Курулуш" и "СК АЮ Гарант". Об этом сообщает Федерация футбола Кыргызстана.

Как сообщается, турнир пройдет 14-15 января в новом спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке. В состязаниях примут участие три команды из Кыргызстана, в частности национальная и молодежная сборные страны, клуб "Алга-Бишкек", а также алматинский "СКА" (Казахстан).

Расписание матчей:

14 января

  1. Молодежная сборная КР – "СКА"
  2. Национальная сборная КР – "Алга-Бишкек"

15 января

  1. матч за 3-е место
  2. матч за 1-е место

Напомним, с 11 января Национальная сборная запланировала пятидневные учебно-тренировочные сборы, на которую вызван 21 футзалист.

URL: http://www.vb.kg/353310
Теги:
турнир, футзал
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  