Сборная Кыргызстана по футзалу в Бишкеке сыграет с казахстанским "СКА"

В Бишкеке пройдет международный турнир по футзалу на призы компаний "АЮ Курулуш" и "СК АЮ Гарант". Об этом сообщает Федерация футбола Кыргызстана.

Как сообщается, турнир пройдет 14-15 января в новом спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке. В состязаниях примут участие три команды из Кыргызстана, в частности национальная и молодежная сборные страны, клуб "Алга-Бишкек", а также алматинский "СКА" (Казахстан).

Расписание матчей:

14 января

Молодежная сборная КР – "СКА" Национальная сборная КР – "Алга-Бишкек"

15 января

матч за 3-е место матч за 1-е место

Напомним, с 11 января Национальная сборная запланировала пятидневные учебно-тренировочные сборы, на которую вызван 21 футзалист.