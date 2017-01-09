Жанарбека Кенжеева назначили замглавы Дирекции по олимпийским видам спорта

Борца Жанарбека Кенжеева назначили заместителем главы Дирекции по олимпийским видам спорта при Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта КР. Об этом сообщили в пресс-службе данного ведомства.
Как уточняется, сегодня, 9 января, коллективу дирекции представили нового заместителя директора.
Напомним, сегодня также стало известно, что ранее занимавший эту должность Руслан Туменбаев написал заявление об уходе по собственному желанию. На эту должность Туменбаев был назначен в конце 2014 года. Тогда дирекция называлась центром олимпийской подготовки.
Отметим, Дирекция по олимпийским видам спорта отвечает за подготовку спортсменов на Олимпийские и Азиатские игры, чемпионаты мира и Азии, а также за результаты их выступлений.
Жанарбек Кенжеев
- Звания: Заслуженный мастер спорта КР, греко-римская борьба.
- Дата рождения: 5 августа 1985 года.
- Место рождения: Таласская область, Манасский район.
- Семейное положение: женат, воспитывает двоих сыновей.
- Образование: Кыргызская государственная юридическая академия, специальность: юрист.
- Награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.
Спортивные достижения:
- 2016 год - участник Олимпийских игры в Рио;
- 2016 год - чемпион Азии в Таиланде;
- 2014 год - 3-е место на Азиатских играх в Корее;
- 2014 год - чемпион Азии в Казахстане;
- 2010 год - 3-е место на Азиатских играх в Гуанчжоу;
- 2010 год - 3-е место на чемпионате Азии;
- 2007 год - 3-е место на чемпионате Азии;
- 2006 год - 3-е место на Азиатских играх в Катаре;
- 2005 год - чемпион мира среди молодежи;
- 2005 год - 3-е место на чемпионате Азии;
- 2004 год - участник Олимпийских игр в Афинах;
- 2004 год - 3-е место на чемпионате Азии;
- 2004 год - 2-е место на чемпионате Азии;
- 2003 год - 3-е место на чемпионате мира среди молодежи;
- 2001 год - чемпион Азии среди кадетов;
- 2000 год - чемпион Азии среди кадетов.