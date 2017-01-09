Жанарбека Кенжеева назначили замглавы Дирекции по олимпийским видам спорта

Борца Жанарбека Кенжеева назначили заместителем главы Дирекции по олимпийским видам спорта при Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта КР. Об этом сообщили в пресс-службе данного ведомства.

Как уточняется, сегодня, 9 января, коллективу дирекции представили нового заместителя директора.

Напомним, сегодня также стало известно, что ранее занимавший эту должность Руслан Туменбаев написал заявление об уходе по собственному желанию. На эту должность Туменбаев был назначен в конце 2014 года. Тогда дирекция называлась центром олимпийской подготовки.

Отметим, Дирекция по олимпийским видам спорта отвечает за подготовку спортсменов на Олимпийские и Азиатские игры, чемпионаты мира и Азии, а также за результаты их выступлений.

Жанарбек Кенжеев

Звания: Заслуженный мастер спорта КР, греко-римская борьба. Дата рождения: 5 августа 1985 года. Место рождения: Таласская область, Манасский район. Семейное положение: женат, воспитывает двоих сыновей. Образование: Кыргызская государственная юридическая академия, специальность: юрист. Награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Спортивные достижения: