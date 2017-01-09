Все законы будут приведены в соответствие с Конституцией в течение месяца

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Кирилл Степанюк

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел сегодня рабочее совещание, где обсуждались вопросы приведения законодательной базы в соответствие с нормами Основного закона.

Глава правительства подчеркнул актуальность и значимость поправок, внесенных в Конституцию.

"Изменения в Конституцию очень важны для Кыргызстана, так как они способствуют укреплению государственного суверенитета страны и полному переходу к парламентской форме правления. Поэтому перед правительством на сегодняшний день стоит ответственная задача по приведению законодательной базы страны в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики", - подчеркнул Жээнбеков.

На заседании была представлена информация о нормативно-правовых актах, подлежащих изменению либо принятию в новой редакции.

По итогам совещания соответствующим государственным органам поручено в месячный срок разработать необходимые проекты законов. На рассмотрение Жогорку Кенеша они будут вноситься двумя пакетами.

URL: http://www.vb.kg/353313
Теги:
законопроект, Конституция, правительство, реформы
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