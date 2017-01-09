В Бишкеке задержан автоугонщик

В дежурную часть УВД Свердловского района г. Бишкек поступило заявление от 31-летнего местного жителя о том, что он припарковал свой автомобиль "Субару-Ланкастер" по месту жительства, а когда вернулся, не обнаружил его на месте.

На раскрытие преступления были ориентированы все патрульные наряды милиции района. В результате разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что преступление совершил житель жилмассива Бакай-Ата 1979 года рождения.

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сотрудники милиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Ведется следствие.