Справлявший нужду в бутылку мужчина задержан на трое суток

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Глеб Куренев

Мужчина, справивший нужду в бутылку и заставлявший сотрудников "Тазалыка" убирать за ним, задержан на трое суток. Об этом сообщает столичное ГУВД.

Уточняется, что работник МП "Тазалык" обратился с заявлением в милицию. Он попросил принят меры в отношении сотрудника обменного бюро "Радуга-Гапар", который справил нужду в бутылку и в грубой форме заставлял муниципального работника убирать за ним.

Выяснилось, что работник "Тазалыка" сделал замечание мужчине и спросил, зачем он это сделал, на что работник обменки нагрубил ему и начал материться.

Данный факт был зарегистрирован. Мужчин допросили, а собранные материалы переданы в суд.

9 января решением Ленинского районного суда столицы работника обменного пункта Гапара Садыкова осудили на трое суток на основании статьи 364 Кодекса об административном правонарушении Кыргызской Республики.

В настоящий момент осужденный доставлен в приемник-распределитель ГУВД столицы.

Напомним, 4 января 2017 года в Бишкеке на пересечении проспекта Манаса и улицы Киевской произошел нелицеприятный случай – сотрудник одного из столичных обменных пунктов валют, справив свою нужду в бутылку, требовал от сотрудников МП "Тазалык" убрать за ним.

URL: http://www.vb.kg/353315
Теги:
ГУВД, Бишкек
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