Бесплатный хлеб для людей без определенного места жительства

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ВБ

Муниципальная пекарня готова оказывать помощь бездомным людям и предоставлять им бесплатный хлеб.

Уже сейчас предприятие ежемесячно предоставляет по 300 буханок хлеба в приют для людей без определенного места жительства Октябрьского района. В ближайшее время пекарня намерена предоставлять дешевый хлеб и пенсионерам.

Сейчас хлебопекарня выпускает около 6 тысяч булок хлеба в день, трех видов - по 300 граммов, а также 400 граммов и 500 граммов. Стоимость выпечки - от 9 до 11 сомов, цена зависит от сорта муки и ее веса. Всего в столице работают порядка 18 городских павильонов по реализации свежевыпеченного муниципального хлеба.

URL: http://www.vb.kg/353316
Теги:
бомж, мэрия
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