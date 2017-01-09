Дорога в Китай открыта

Сегодня, 9 января, впервые дан старт автоперевозчикам, осуществляющим международные грузовые перевозки по маршруту "Бишкек - Кашкар - Урумчи".

Пилотная колонна в составе 8 автомашин с интернациональной водительской группой направилась к границе.

Большегрузы за четыре дня, предположительно, намерены добраться до столицы Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР и обратно вернуться в Кыргызстан. В связи с тем, что этот рейс осуществляется впервые, водители будут сообщать о всех проблемах в пути, чтобы следующим автоперевозчикам было легче осуществлять международные перевозки.

7 ноября 2016 года был решен вопрос об открытии международного грузового маршрута Бишкек - Кашкар - Урумчи и Ош - Кашкар - Урумчи в соответствии с Протоколом переговоров между транспортными делегациями Кыргызской Республики и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Китайская сторона в целях беспрепятственного проезда транспортных средств и соблюдения норм законодательства, передала кыргызской стороне китайский стандарт о весо-габаритных нормах, правила дорожного движения, правила перевозки автомобильным транспортом и другие нормативные правовые документы Китая, для руководства при осуществлении перевозок в/из Китай.

Напомним, после известных событий, происшедших 30 августа 2016 г. в посольстве КНР в г. Бишкек, китайская сторона временно приостановила выдачу виз. Вместе с тем, после неоднократных встреч и переговоров, китайская сторона с 29 ноября 2016 года временно начала работать в ограниченном режиме. По информации Департамента консульской службы при МИД КР, китайское посольство временно поставило ограничение на прием документов. На сегодняшний день квота на прием документов составляет 25 человек в день, в неделю сдают три раза, итого - 75 человек в неделю.