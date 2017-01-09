Услышать тебя – это здорово!

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В новогодние праздники абоненты Beeline предпочли поздравлять друг друга с помощью звонков, реже – sms-сообщений. Однако самыми популярными средствами общения остались чаты и социальные сети. Объем трафика использованного интернета составил около 453 терабайт.

С 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. абоненты Beeline совершили более 96 миллионов звонков, отправили около 14 миллионов сообщений и использовали почти 453 терабайта интернет-трафика. Подводя итоги работы сети, технический директор ООО "Скай Мобайл" Алексей Огнев отметил, что, несмотря на испытанную серьезную нагрузку, сеть работала без сбоев, при этом количество звонков, sms-сообщений и использование интернета абонентами, по сравнению с непраздничными днями, выросло в несколько раз.

Алексей Огнев, технический директор ООО "Скай Мобаил": "Наши клиенты на протяжении последних лет уделяют достаточно много времени общению посредством интернета. При этом используются, конечно, и голосовая связь, и обмен sms-сообщениями. Но мобильный интернет становится доступнее, дешевле, и часть абонентов перешли в социальные сети и мессенджеры. В список социальных сетей с наибольшим потреблением трафика абонентами по состоянию на декабрь вошли Instagram, "Одноклассники", Facebook, Twitter, Mail.ru. На мессенджеры в ночь с 31 декабря на 1 января пришлось в 3 раза больше трафика, чем в обычные дни. Больше всего трафика было сгенерировано при использовании Skype, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Mail.ru Агент".

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URL: http://www.vb.kg/353319
Теги:
сотовый оператор, #Beeline
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