10 мыслей о лайках, откровенности и женщинах ню-фотографа Мареты Келиговой

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Марета Келигова

ню-фотограф

У меня абсолютно никогда не было понимания, кем я хочу стать. В 10 классе у меня был список разных-разных профессий: начиная от учителя и заканчивая режиссером.

Изначально я хотела быть режиссером, а с фотографией я себя абсолютно случайно связала. Оно к этому шло, но я никогда не думала и даже не могла представить, что буду работать фотографом.

Жанр "ню" отличается большими комментариями и количеством лайков в "Инстаграмме". Но мне все интересно снимать на самом деле.

Люди приходят к фотографу не только за фотографиями, но и за какой-то психологической поддержкой. Чтобы поддержали, показали красивую сторону, открыли.

Можно снять женщину в одежде рабочей, в халате, но она будет желанной. А можно провести откровенную фотосессию, и это будет выглядеть отталкивающе. Это зависит от того, как чувствует себя женщина, как она себя подает и как ее видит фотограф.

Моя цель сделать так, чтобы у меня в кадре женщина выглядела желанной, как бы она не выглядела, во что бы она не была одета.

Никак не связаны откровенность в жизни и откровенность в фотографии. Есть девочки, которые могут прийти и сняться абсолютно обнаженными, ничего не скрывая, но она будет вести образ жизни достаточно порядочный.

Я встречала людей, для которых, не дай бог, что-то будет видно в кадре, но они ведут достаточно легкий образ жизни.

Я люблю откровенные фотосессии, но я не люблю вульгарные. Если девушка-заказчица приносит на фотосессию латексный костюм, я пугаюсь. Но работа есть работа.

Я очень пугаюсь, когда мне предлагают пары сделать откровенные фотографии. Иногда бывают очень откровенные.

Я, наверное, даже пострадала от своего имени, потому что люди меня боятся. […] Это тот случай, когда бренд работает против тебя. Люди боятся записываться ко мне на фотосессии.

Я стараюсь всегда быть настоящей. […] Проще быть в любой ситуации самой собой, говорить открыто и правду, и тогда жить становится проще.

Если вы не можете сказать все как есть человеку, […] то, наверное, надо задуматься об этой связи. Нужна ли эта связь, если вы не можете там быть настоящим.

Исходя из ситуации женщина может быть и сильной, и слабой, и кем угодно. Вот, наверное, я считаю себя такой женщиной.