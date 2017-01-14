10 мыслей о любви, разборках и метаниях предпринимателя Татьяны Макаровой

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Татьяна Макарова

основатель бренда одежды больших размеров

Я предприниматель, я мама двух прекрасных мальчиков, я женщина, дочь. Я все сразу. Главное, все это совмещать в себя, чтобы это было лаконично и чтобы все работало.

Я довольно критично к себе отношусь, но это не мешает мне себя любить. Я просто себя меняю так, как могу, стараюсь каждый день в себе что-то менять.

Если ты в себе ничего не меняешь и принимаешь себя на 100%, значит ты немножечко умер.

Когда тебя окружают стройные, красивые девушки, ты, конечно, немного комплексуешь. Просто нужно вовремя понять, что все мы разные, нас очень много, и необязательно быть такой, как все.

Я очень долго думала: было бы здорово, чтобы кто-то сделал что-то. А потом решила: почему бы это не я? Почему бы мне этим не заняться, потому что история не терпит сослагательных наклонений.

Идея "Рубенса" не только в том, чтобы продавать вещи – это такой социальный клуб. Я надеюсь, что мы помогаем женщинам полюбить себя.

Я вообще очень завидую людям, которые хорошо помнят свое детство. Я его очень плохо помню, какие-то вспышки. Единственное помню, что я любила в расческу давать интервью. Вот это была моя любовь просто страшная.

Наверное, со стороны я странно смотрюсь, когда я в магазине со своим ребенком. 4 часа он выбирает, он любит немного поскафнить, любит сказать: "Почему у тебя денег нет? Что это такое?", "Я устал жить без денег". Я ему говорю: ну иди тогда, работай. Со стороны это, наверное, выглядит как разборка между мужем и женой больше, чем между мамой и ребенком. Мама Таня она такая, она друг.

Не знаю, в каком возрасте я остановилась, но мне кажется, я как-то гармонично себя сейчас ощущаю. Пусть это будет 30, но это мои 30.

Мое понимание откровенности оно такое: не всегда нужно бросать людям правду в лицо, потому что иногда это граничит очень с хамством. Но говорить то, чего ты не думаешь на самом деле, не надо никогда.

Родина там, где ты родился, где твои родственники, твоя семья, твои друзья и, конечно, я кыргызстанка. Я абсолютно не израильтянка ни в коей мере.

Я, к сожалению, не умею играть вообще. Это большая моя проблема. Поэтому все, что есть в соцсетях, все, что есть на картинке, все, что есть в газетах, в жизни – это все я.

Я мама, наверное, больше, чем все остальное. Я предприниматель. Я девочка-девочка, я очень люблю шопинг. Совмещать все это получается просто потому, что это всё я.

Мне кажется, что мои метания между "какое платье сегодня надеть" и бизнес-переговорами – это нормально. И это моя жизнь. Она такая.

URL: http://www.vb.kg/353322
Теги:
бизнес, мода
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Комментарии
Мето
14.01.2017, 12:26

Удачи Вам Татьяна

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