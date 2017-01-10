У спасателей Кыргызстана начался зимний период обучения

Сегодня, 10 января, у сотрудников МЧС Кыргызстана начался зимний период обучения. По словам начальника Оперативного управления ведомства полковника Урматбека Шамырканова, особое внимание уделят качественной подготовке учебно-материальной базы, местам проведения занятий и руководителям занятий.

"Митинг, посвященный началу нового зимнего учебного периода, начинается, как вы знаете, с торжественного построения личного состава. В открытии зимнего периода обучения во всех структурных, территориальных и подведомственных подразделениях и в воинских частях МЧС КР принимают участие офицеры, прапорщики, задачей которых является оказание практической и методической помощи в организации и проведении занятий. Всем военнослужащим, независимо от рангов и званий, а также солдатам и сержантам необходимо внимательно и ответственно подойти к процессу обучения. Именно профессионально подготовленные военнослужащие в полной мере смогут выполнить поставленные задачи, применив полученные в процессе обучения знания и умения, а также особое внимание надо обратить на сохранение жизни и здоровья военнослужащих", - сказал Шамырканов.

По завершении своего выступления он пожелал личному составу МЧС целеустремленности, трудолюбия и успехов, акцентируя внимание на том, чтобы министерство выполнило поставленные задачи достойно и без потерь в предстоящем учебном году.