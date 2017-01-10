МИД: Организаторы теракта в посольстве КНР в Бишкеке скрываются в Турции

Террористы, организовавшие взрыв на территории посольства КНР в Бишкеке 30 августа, могут скрываться в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве пояснили, что 7 января в Турции по инициативе китайской стороны состоялась встреча кыргызстанского посла Ибрагима Жунусова и посла КНР Хонянг Ю.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Турции, а также террористические акты, совершенные в стране за последний период, в том числе 1 января 2017 года в Стамбуле.

Отдельно речь шла о предпринимаемых турецкой стороной мерах по задержанию в Турции подозреваемых в проведении теракта в посольстве КНР в Бишкеке 30 августа 2016 года, которые, по имеющейся информации, скрываются в Стамбуле.

Напомним, 30 августа, около 9.30 в посольстве Китая в Кыргызстане террорист-смертник, протаранив ворота на авто, взорвал себя вместе с транспортом. В результате террорист погиб на месте, двое сотрудников охраны посольства получили ранения. Вскоре консульский отдел посольства был закрыт.

ГКНБ установил, что заказчиками теракта являются действующие в Сирии уйгурские террористические группировки, аффилированные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра". 7 человек, причастные к организации теракта, были задержаны.