Пора учиться. Школьники Бишкека вышли с зимних каникул

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ВБ

Сегодня столичные школьники приступили к занятиям третьей учебной четверти. Зимние каникулы длились с 30 декабря по 6 января.

Короткие сроки отдыха обусловлены тем, что в конце прошлого года столицу накрыла эпидемия ОРВИ и гриппа. В связи с чем многие общеобразовательные учреждения были закрыты на карантин.

По данным управления здравоохранения Бишкека, в столице заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией снизилась в 1,5 раза. Департаментом здравоохранения столицы проводится ежедневный мониторинг посещаемости школ города и дошкольных образовательных организаций.

Напомним, в бишкекских школах обучается 137 424 школьника.

URL: http://www.vb.kg/353326
Теги:
грипп, школа, Бишкек
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