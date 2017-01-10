Будущие дипломаты Кыргызстана сыграют в "КиВиН" в Сочи

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Айдана Абдуваитова

Команда КВН "Дипломаты" из Дипломатической академии МИД КР сыграет на 28-м Международном фестивале команд КВН "КиВиН-2017" Сочи. Об этом сообщили в МИД.

14 мая 2016 года сборная КВН Кыргызстана "Дипломаты" стала победителем Высшей лиги КВН Кыргызстана. Тогда команда получила приглашение сыграть на "КиВиН-2017" от Александра Маслякова.

Сегодня, 10 января, состоится жеребьевка команд. С 11 по 15 января будет проходить первый тур фестиваля, а второй тур состоится 18 января.

Победители первого тура смогут участвовать в других лигах КВН, а победа во втором туре гарантирует командам участие в итоговом гала-концерте, который выйдет в эфир Первого канала.

Кыргызстан в "КиВиН" также представляет команда "Азия MIX" - чемпион Высшей лиги КВН 2016 года.

В этом сезоне на фестиваль заявки подали 640 команд из разных стран.

URL: http://www.vb.kg/353327
Теги:
КВН
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