ГКНБ предлагает давать гражданство всем рожденным на территории КР детям

Дети, родившиеся на территории Кыргызстана, смогут получить кыргызское гражданство вне зависимости от того, подданными какой страны являются его родители.

Госкомитет национальной безопасности предлагает внести изменения в ряд законов, касающихся вопросов гражданства. Проект документа ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Согласно справке-обоснованию, изменения приведут существующие нормы к международным стандартам. Законопроект разграничивает понятия иное и двойное гражданство, а также устанавливает процедуры их регистрации.

Иное гражданство - наличие у гражданина Кыргызской Республики гражданства иностранного государства или нескольких иностранных государств. Двойное гражданство - наличие у гражданина Кыргызской Республики гражданства иностранного государства, приобретенного на основании вступившего в установленном законом порядке силу международного договора Кыргызской Республики о двойном гражданстве. Кроме того, документ обязывает кыргызстанцев, имеющих иное гражданство, письменно уведомлять об этом госорганы.

Предлагаемые изменения гарантируют всем рожденным на территории Кыргызстана детям кыргызское гражданство. А также дети, рожденные на территории другой страны, если один из родителей является кыргызстанцем, признается гражданином Кыргызстана.

"Законодательство не предусматривает гарантии исключения безгражданства ребенка, родившемуся на территории Кыргызской Республики, когда один или оба родителя являются иностранными гражданами, которые не могут передавать свое гражданство ребенку. Во многих случаях возникает риск безгражданства детей и доступ к реализации права ребенка на гражданство. Изменения касаются приобретения гражданства Кыргызской Республики детьми, родившихся на территории Кыргызской Республики, независимо от гражданства родителей, либо не предоставления гражданства страной рождения ребенка", - говорится в справке-обосновании.

Также ГКНБ предлагает исключить некоторые причины для отказа в получении кыргызского гражданства. В частности речь идет о лицах, преследуемых в уголовном порядке, осужденных и отбывающих наказание, в том числе и за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Помимо этого, документ увеличивает сроки рассмотрения заявлений на получение гражданства Кыргызстана с шести месяцев до одного года. В упрощенном порядке процедура будет занимать шесть месяцев вместо нынешних трех.