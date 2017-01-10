Тысячи людей в Мексике протестуют из-за повышения цен на бензин

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Тысячи мексиканцев вышли на очередную акцию протеста в столице против повышения цен на топливо. Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько дней, сообщает Би-би-си.

Люди недовольны ростом стоимости бензина и дизельного топлива. С 1 января правительство увеличило их цену на 20% и 16,5% соответственно. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.

Очередная акция протеста началась после того, как президент Энрике Пенья Ньето встретился с лидерами профсоюзов и предпринимателями, чтобы обсудить, как смягчить эффект реформы.

Протестующие призывали президента уйти в отставку. Ранее мексиканский лидер призывал к спокойствию, заявив, что повышение цен на топливо необходимо из-за роста цен на нефть.

Два дня назад в ходе демонстраций погибли по меньшей мере шесть человек, более полутора тысяч были задержаны.

Во время протестов были разграблены сотни торговых точек, в том числе крупных сетевых магазинов.

URL: http://www.vb.kg/353331
Теги:
ГСМ, митинг, Мексика
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