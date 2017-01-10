В Турции разогнали митинг против поправок к конституции

Полиция Турции применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона толпы у здания парламента в Анкаре, которые протестовали против поправок к конституции, сообщает Евроньюс.

Силовикам удалось оттеснить протестующих от входа в комплекс парламентских зданий. Участники акции сравнивали действия властей с поведением "фашистских режимов" и заявляли, что страна находится в оккупации.

Ранее в парламенте Турции депутаты приступили к обсуждению проекта изменений Основного закона, которые расширяют полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно законопроекту, Турция из парламентско-президентской станет президентской республикой, наподобие Франции.

Сторонники Эрдогана утверждают, что реформа поможет стабилизировать политическую ситуацию в стране и спасет ее от попыток переворота. Оппозиция заявляет, что правительство пытается превратить демократическую систему в тоталитарный режим.

Эксперты полагают, что законопроект об изменениях конституции, скорее всего, будет одобрен парламентом и затем вынесен на общенародный референдум, который намечен на начало апреля. Представители правительства ранее заявляли, что если поправки будут одобрены парламентом и избирателями, то они вступят в силу в 2019 году.