Сажать следователей и прокуроров на 10 лет за вмешательство в дела бизнеса

Депутат парламента Акылбек Жапаров инициировал поправки в уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания для сотрудников силовых структур за вмешательство в дела предпринимателей. Прежде всего речь идет о "наездах". Зачастую, чтобы "подоить" бизнесмена, в отношении него назначаются некие проверки или возбуждаются дела.

Жапаров в обосновании к законопроекту отмечает, что подобная практика достаточно распространена, но пострадавшие от действий силовиков умалчивают о таких фактах, потому что понимают, что бороться с системой невозможно. Это, считает депутат, отпугивает в том числе и крупные иностранные компании, которых заманивают в Кыргызстан.

В этом аспекте депутат предлагает усилить ответственность непосредственно должностных лиц правоохранительной системы, прокуратуры и органов безопасности, в компетенции которых и находится принятие решения по возбуждению уголовных дел в отношении субъектов экономической деятельности.

"Угроза возбуждения уголовных дел и преследование со стороны следственных органов являются актуальными и распространенными в настоящее время. Зачастую механизм возбуждения уголовных дел может быть использован в процессе раздела сферы бизнеса и борьбе за ресурсы. Многие пострадавшие боятся огласки и еще большего давления со стороны органов. Такая практика наихудшим образом влияет на развитие экономических процессов, снижает эффективность проводимых реформ в сфере экономической деятельности", - отмечает Жапаров.

Инициатор закона также фокусирует внимание на том, что отмечаются достаточно странные случаи. Когда нет существенных поводов придраться к экономической деятельности, надуманные факты притягиваются за уши и возбуждаются дела. "Расследование их тянется месяцами, а затем прекращается. За это время предприниматели зачастую терпят колоссальные убытки, бизнес-процессы разрушаются, наносится материальный ущерб и ущерб деловой репутации", - констатирует законотворец.

Акылбек Жапаров считает, что ужесточив наказание для силовиков, совершающих "наезды" на бизнес, в какой-то мере удастся решить проблему. При этом, по мнению депутата, остановить должностное лицо, обличенное властью, может только перспектива получить реальный тюремный срок. "За причинение ущерба до миллиона сомов надо наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Прекращение предпринимательской деятельности либо причинение ущерба в размере свыше миллиона сомов следует наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", считает парламентарий.

Однако эксперты уже высказали определенные сомнения по поводу того, что ужесточение наказания будет эффективной мерой борьбы с системной коррупцией. Для того чтобы бороться с круговой порукой, когда следователи и прокуроры заинтересованы или вынуждены друг друга покрывать, предлагаемые точеные карательные меры могут быть просто бесполезны.