Минздрав vs ЖК. Депутаты поднимут вопрос о соответствии министра должности

Депутаты парламента поднимут вопрос о соответствии министра здравоохранения занимаемой должности из-за объединения центров онкологии и гематологии на заседании Жогорку Кенеша.

"Вопросов очень много накопилось к министру здравоохранения. На последнем заседании комитета коллеги очень резко высказались в его адрес. На многие вопросы ответов мы не получили ни от премьер-министра, ни от министра. Я думаю, что вопрос о соответствии министра здравоохранения занимаемой должности тоже будет рассмотрен", - сообщила в интервью "ВБ" депутат Наталья Никитенко.

Тему слияния двух медицинских учреждений народные избранники бурно обсуждали на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Они уверены, что решение об объединении центров принято в угоду конкретных заинтересованных лиц и приведет к плачевным результатам. О нецелесообразности объединения двух центров говорит и парламентарий Евгения Строкова.

"Онкогематология – это только часть онкологии. Онкология, к сожалению, бывает любых органов. Так же, как и туберкулез. С таким же успехом мы тогда можем присоединить любую отрасль медицины к туббольнице. Нельзя реформу делать только ради реформы. И там денег-то всего ничего высвобождается, около 400 тысяч всего. А урон будет огромный", - сказала Строкова.

Выбирать нельзя назначить

Бурные обсуждения на тему онкологии возникают достаточно часто. Тема животрепещущая, лечение дорогостоящее, финансирование недостаточное.

Последний громкий скандал в Национальном центре онкологии (НЦО) произошел в 2014 году, когда 63-летней пациентке во время операции по удалению зоба повредили голосовые связки и она потеряла голос, а 25-летней Гульзине Байтаевой, не дождавшись результатов гистологической экспертизы, удалили здоровую грудь.

А прошлым летом в НЦО прошли выборы руководителя центра, и сотрудники надеялись, что наконец-то им назначат полноправного руководителя.

Голосование прошло 4 августа 2016 года. Участвовали четыре кандидата: Бактыгуль Султангазиева, Накен Касиев, Мукаш Бейшембаев, Турусбек Абдылдаев.

Большинство голосов получила Султангазиева, она набрала 64 голоса. За Накена Касиева проголосовали 46 человек. Мукаш Бейшембаев получил 27 голосов. Турусбек Абдылдаев набрал 25 голосов, четверо проголосовали против всех.

В том же месяце выборы руководителя прошли и в Кыргызском научном центре гематологии (КНЦГ), по итогам которых больше всего голосов получил на тот момент и.о. руководителя Абдухалим Раимжанов.

Однако ни в том, ни в другом учреждении руководителя так и не назначили. В ноябре родственники пациентов Национального центра онкологии подготовили письмо в адрес президента, в котором просили разобраться с ситуацией, сложившейся в медучреждении.

Но правительство не спешило с решением, долгое время рассматривался вопрос объединения Наццентра онкологии и центра гематологии. А в начале этого года стало известно, что несмотря на протесты медиков и пациентов, центры все-таки решили объединить.

"Депутаты нашего комитета не верят в лучшие побуждения. Если все врачи обеспокоены этим, то нельзя министру быть равнодушным к своим же людям. Почему бы не собраться, не обсудить все с онкологами и гематологами. У многих уже создается впечатление, что негоже человеку, будучи ответственным за свою отрасль, вести такую игру и прикрываться какими-то реформами", - говорит депутат Евгения Строкова.

НЦО + КНЦГ = многопрофильная больница

По словам министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, идея объединения двух центров не нова. Эту инициативу обсуждали в 2011 году, а в 2014-м даже подготовили проект и полностью согласовали его с правительством. Правда, до подписания документов дело так и не дошло. И вот теперь главный медик страны решил довести дело до конца.

Правительству Минздрав накануне представил поэтапный план объединения двух центров:

Утверждение передаточного акта и разделительного баланса с включением в них всех обязательств перед кредиторами и должниками. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности КНЦГ. Переход прав и обязанностей присоединенного КНЦГ к НЦО. Исполняющий обязанности руководителя центра онкологии будет ответственен за подписание и представление в Минюст всех необходимых документов, связанных с объединением центров. Утверждение организационной структуры Национального центра онкологии и гематологии.

Но если в центре гематологии сотрудники не выступают с открытой критикой и ждут развития ситуации, то онкологи настроены скептически.

По словам заведующей цитологической лаборатории НЦО Диляры Айдаралиевой, сотрудники центра онкологии до последнего надеялись, что руководителя им все же назначат. Ведь выборы прошли, в голосовании участвовало 100% коллектива, а депутаты следили за тем, чтобы все проходило честно и Регламент был соблюден.

А в середине декабря коллектив НЦО написал обращение премьер-министру Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с просьбой назначить директора медучреждения. Однако, по словам онкологов, решение Минздрав принял самостоятельно, не советуясь и не спрашивая их мнения.

"Мы уже потеряли надежду. На прошлой неделе было зачитано письмо [об объединении центров]. Почему-то нас никто не спрашивает, чего мы хотим, что происходит. Мы даже не столько о себе, сколько о больных думаем.

Для объединения нужна хорошая база. У нас нет лишних отделений, чтобы их [центр гематологии] принять. Нужны интенсивные палаты, база нужна и много всего. А это даже не миллионы сомов, гораздо больше", - сетует Айдаралиева.

Министр здравоохранения успокаивает, даже после объединения оба центра будут работать там же, где и прежде. Пока речь идет только о едином руководстве, а не здании.

"Сейчас, после объединения, они не будут кооперироваться где-то в одном здании. Они будут на своих местах. В будущем мы хотим создать единый комплекс, который будет состоять из нескольких подразделений: онкология, онкогематология и гематология. Цель не столько в высвобождении денег, сколько в том, чтобы единым комплексом развивать эти направления - улучшать материально-техническую базу, строить новый комплекс", - говорит Батыралиев.

Надежды на постройку нового комплекса министр возлагает на инвесторов. По его словам, объединяют оба центра именно для этого – чтобы единым пакетом вывести проект на инвестиционный рынок.

Медицина и менеджмент

Инвестиции и новый медицинский комплекс – это все пока только в перспективе. Сейчас, по мнению консультанта Минздрава Бермет Барыктабасовой, вопрос стоит гораздо глубже, нежели постройка нового здания. Речь идет об эффективности работы обоих центров.

"Эта категоричность и выступления против, они ожидаемы и даже приветствуются. Нужно собрать все аргументы: преимущества, риски, барьеры. Нужно видеть отрицательные стороны. И надо смотреть не только с медицинской стороны, но и со стороны менеджмента, финансового менеджмента, доступа к дорогим лекарствам", - говорит Барыктабасова.

По ее словам, объединение позволит избежать дублирования данных пациентов, заболевания которых относятся к сфере как онкологии, так и гематологии. Кроме того, оба центра получают дорогостоящую помощь, да и лечение недешевое, поэтому единая бухгалтерия, по мнению Барыктабасовой, обеспечит большую прозрачность расходов и доходов.

Политика игнорирования

Но несмотря на все доводы и аргументы медиков, парламентарии возмущены даже не столько фактом объединения центров онкологии и гематологии, сколько игнорированием решений комитета Жогорку Кенеша. Ведь депутаты поручали правительству назначить избранных руководителей в обоих учреждениях.

"Мы дали срок до 30 сентября. Наступает 30 сентября и тишина. А 6 октября мы узнаем, что онкологию и гематологию решили объединять. Этот вопрос должны были обсуждать на заседании парламента 29 декабря, но потом его перенесли и, к сожалению, правительство 30 декабря втихую подписало объединение центров онкологии и гематологии. А 2 января, в еще праздничный день, в СМИ пошли выступления министра здравоохранения", - рассказала депутат Евгения Строкова.

По мнению политолога Марата Казакпаева, подобное пренебрежение правительства решениями парламентариев ослабляет позиции Жогорку Кенеша как института власти в целом.

"Правительство должно выполнять решение профильного комитета парламента. Обязательно. А если оно имеет альтернативное мнение, то кабмину необходимо прийти и аргументировать", - говорит Казакпаев.

По его словам, в данной ситуации с юридической точки зрения правительство не право. Как бы то ни было, Кыргызстан является парламентской страной и его решения и рекомендации имеют высший статус.

Этот вопрос уже внесен в календарный план работы Жогорку Кенеша на январь. Парламентарии обсудят его в правительственный день. Предварительно он пройдет 26 января.