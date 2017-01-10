Где матерям жить хорошо? Где и сколько выплачивают за новорожденного

Депутат Дастан Жумабеков предложил выплачивать пособие за новорожденного до 50 тыс. сомов. Кроме того, предусмотрена поддержка для мужчин, усыновивших ребенка. Парламентарий обосновал такую необходимость тем, что участились случаи отказа от новорожденных из-за несостоятельности матерей, а также случаи, когда матери уезжают рожать в Россию. Сумма выплаты будет напрямую зависеть от года рождения. Кроме того, планируется, что сумма будет разбита на 12 месяцев. И если ребенок родился после 15 января 2020 года, то на его содержание родители будут получать 4 166 сомов ежемесячно, в итоге в год получается 49 992 сома.

Подобные поощрения чаще всего вводят в тех случаях, когда в стране наблюдаются демографические проблемы. Например, в той же России материнский капитал ввели, чтобы повысить уровень рождаемости. А в перенаселенном Китае, наоборот, до 2015 года за рождение второго ребенка существовало что-то вроде налога, который мог достигать 200 тысяч долларов.

По коэффициенту рождаемости Кыргызстан занимает не самое плохое место. Если верить данным ЦРУ за 2015 год, то в республике на 1000 человек рождается 23 ребенка. В списке республика находится на 68-м месте, обгоняя Россию, Германию и США. Это говорит о том, что с репродуктивностью в Кыргызстане всё хорошо.

Чего не скажешь об уровне жизни. Если верить Нацстаткому, средняя заработная плата, по последним подсчетам, составляет 13 600 сомов. Так что даже 4 100 сомов в месяц будут не лишними для молодой семьи.

Давайте рассмотрим, какие поощрения за новорожденных предусмотрены в других странах.

Хорошими условиями для рождения ребенка может похвастаться Финляндия. Первым делом родителям выдают всё самое необходимое на первый месяц - подгузники, одежду и лекарства. Кроме того, им предоставляют "родительский отпуск" с выплатой 70% от заработной платы. А еще на каждого ребенка положено 100 евро в месяц. Выплаты продолжаются вплоть до 17-летнего возраста.

Средняя заработная плата в Финляндии составляет около 4 100 евро в месяц без учета налогов.

Уровень рождаемости на 1000 человек - 10,72

В Германии на каждого ребенка до 18 лет выплачивается 180 евро в месяц. Кроме того, на протяжение первого года мать получает пособие в размере 67% от заработной платы. Если семья не в состоянии оплачивать детский сад, то эти расходы берет на себя государство.

Средняя заработная плата в Германии составляет примерно 3 900 евро в месяц без учета налогов.

Уровень рождаемости на 1000 человек - 8,47

Английские матери получают 400 фунтов за новорожденного, но для Англии это мизер, которого не хватит даже на самые необходимые вещи. Декрет дается на 6 месяцев, оплачиваются из них только один или два месяца на усмотрение начальства. Раскошелиться придется на детский сад. Однако школьное образование в Англии бесплатное, как и медицина для матерей.

Средняя заработная плата в Англии составляет примерно 3000 евро в месяц без учета налогов

Уровень рождаемости на 1000 человек - 12,17

В США никаких пособий на ребенка не выплачивают за редкими исключениями. Деньги могут получить малоимущие семьи, в каждом случае сумма рассчитывается индивидуально. Однако за каждого рожденного ребенка предусмотрены налоговые льготы, которые составляют 1000 долларов в год.

Среднюю заработную плату в США определить тяжело, в связи с законодательством каждого отдельного штата.

Уровень рождаемости на 1000 человек - 12,49

В Беларуси за первого ребенка платят около 1000 долларов. За второго сумма вырастает до 1 300. Кроме того, до 3-х лет государство выплачивает пособие на ребенка, которое составляет около 150 долларов в месяц.

Средняя заработная плата в Беларуси составляет примерно 370 долларов в месяц.

Уровень рождаемости на 1000 человек - 10,70

В России за первого ребенка платят около 15 тысяч рублей. Кроме того, есть различные льготы и поощрения. Оплачиваемый декретный отпуск составляет 140 дней. Также мама на протяжении полутора лет получает 40% от заработной платы по уходу за ребенком.

В России также существует материнский капитал. За каждого второго и последующих детей государство выплачивает 453 026 рублей. Эти деньги можно использовать, когда ребенку исполнится 3 года. Потратить их можно на улучшение жилья, образование ребенка или материнскую пенсию.

Средняя заработная плата в России составляет примерно 450 долларов в месяц.

Уровень рождаемости на 1000 человек - 11,60

В соседнем Казахстане за первенца государство выплатит чуть больше 200 долларов. Кроме того, на протяжении первого года родители будут получать около 45 долларов в месяц на уход за ребенком.

Средняя заработная плата в Казахстане составляет примерно 480 долларов в месяц.

Уровень рождаемости на 1000 человек - 19,15

Несомненно, введение поощрения за рождение ребенка - мера хорошая и полезная. Но пока до конца неясно, насколько она нужна Кыргызстану. Ведь демография страны растет из без какой-либо стимуляции. Другой вопрос, что не каждый может вырастить ребенка, но в этом случае 4 166 сомов в месяц не смогут как-то кардинально изменить ситуацию.