Лучшим игроком года по версии ФИФА стал Криштиану Роналду

Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА.
Церемония вручения награды состоялась 9 января в Цюрихе (Швейцария).
С 2016 года журнал France Football вновь вручает "Золотой мяч", а ФИФА – свой собственный приз.
"Золотой мяч" по итогам прошлого года выиграл форвард "Реала" Криштиану Роналду, на награду ФИФА The Best помимо Роналду претендовали Лионель Месси ("Барселона") и Антуан Гризманн ("Атлетико").
Роналду получил 34,4% голосов, Месси - 26,42%, а Гризманн - 7,53%.
Победитель определился в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.
Итоги церемонии награждения ФИФА 2016:
Лучший футболист года - Криштиану Роналду
Лучшая футболистка года - Карли Ллойд
Лучший тренер года в мужском футболе - Клаудио Раньери
Лучший тренер года в женском футболе - Сильвия Найд
Лучшие фанаты года - болельщики "Боруссии Д" и "Ливерпуля"
Премия Пушкаша (лучший гол года) - Мохд Фаиз Субри
Награда Fair Play года - "Атлетико Насьональ"
Награда за выдающуюся карьеру - бразилец Фалькао
Команда года: Нойер, Алвес, Пике, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Иньеста, Роналду, Месси, Суарес.