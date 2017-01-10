Лучшим игроком года по версии ФИФА стал Криштиану Роналду

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Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА.

Церемония вручения награды состоялась 9 января в Цюрихе (Швейцария).

С 2016 года журнал France Football вновь вручает "Золотой мяч", а ФИФА – свой собственный приз.

"Золотой мяч" по итогам прошлого года выиграл форвард "Реала" Криштиану Роналду, на награду ФИФА The Best помимо Роналду претендовали Лионель Месси ("Барселона") и Антуан Гризманн ("Атлетико").

Роналду получил 34,4% голосов, Месси - 26,42%, а Гризманн - 7,53%.

Победитель определился в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

Итоги церемонии награждения ФИФА 2016:

Лучший футболист года - Криштиану Роналду

Лучшая футболистка года - Карли Ллойд

Лучший тренер года в мужском футболе - Клаудио Раньери

Лучший тренер года в женском футболе - Сильвия Найд

Лучшие фанаты года - болельщики "Боруссии Д" и "Ливерпуля"

Премия Пушкаша (лучший гол года) - Мохд Фаиз Субри

Награда Fair Play года - "Атлетико Насьональ"

Награда за выдающуюся карьеру - бразилец Фалькао

Команда года: Нойер, Алвес, Пике, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Иньеста, Роналду, Месси, Суарес.

URL: http://www.vb.kg/353337
Теги:
спорт, футбол, ФИФА
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