Отсрочка унифицированных тарифов ЖД нанесла ущерб КР на 1,200 млрд сомов

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Гулиза Авазова

Отсрочка унифицированных тарифов через железные дороги на 24 месяца после вхождения в ЕАЭС нанесла ущерб госбюджету на 1 млрд 200 млн сомов. Об этом сегодня, 10 января, сообщил на заседании Комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат от фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров.

По его словам, из-за отсрочки унифицированных тарифов за этот период государство недополучило минимум от 150 до 200 млн долларов. "Был нанесен удар по репутации ЕАЭС, где говорится о снижении тарифов, а не наоборот. Это не шутки, а большой и тревожный сигнал", - добавил он.

Жапаров предложил АКС разобраться, кто именно был на стороне Казахстанских железнодорожников, когда принималось решение по отсрочке унифицированных тарифов.

Также депутат предложил комитету найти виновных и наказать их, как изменников Родины, так как нанесен ущерб государству в особо крупных размерах.

Отметим, сегодня профильный комитет заслушал отчет рабочей группы по вопросу обоснованности принятия решения относительно отсрочки, предусматривающей применение Кыргызстаном через 24 месяца унифицированных тарифов в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом через территорию, и вопросу предоставления в аренду тепловозов и вагонов "Кыргыз темир жолу".

URL: http://www.vb.kg/353339
Теги:
Кыргыз темир жолу, тарифы, ЕАЭС
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