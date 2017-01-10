Гражданин Таджикистана задержан за нарушение госграницы

Сегодня, 10 января, при оформлении рейса № 967 по маршруту Москва - Ош пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" за попытку нарушения государственной границы задержали гражданина Таджикистана С.Х., 1970 г.р. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

В загранпаспорте задержанного пограничники выявили поддельные отметки о пересечении государственной границы.

После оформления соответствующих документов гражданин Таджикистана был передан сотрудникам ГКНБ КР.

Отметим, за последние трое суток это не первый случай нарушения госграницы. 8 января пограничный наряд пункта пропуска "Кайрагач-автодорожный" задержал несовершеннолетнюю девушку и молодого человека, у которых отсутствовали необходимые для пересечения государственной границы документы. Они попытались выехать из Кыргызстана в Таджикистан вне пункта пропуска.