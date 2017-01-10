Депутат: Из 200 госпредприятий в Кыргызстане работают только 85

Из 200 госпредприятий в Кыргызстане работают только 85. Об этом сегодня, 10 января, в ходе заседания парламентского Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заявила депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Алтынай Омурбекова.

По ее словам, в настоящий момент госпредприятия не подотчетны, но пользуются всеми льготами.

"Госпредприятия надо пересмотреть, но нужно дать правительству срок. Пятый год они ведут инвентаризацию и никак ее не сделают. По каждому госпредприятию нужно провести анализ. Необходимо выяснить, какие из них работают, какие не работают, может, некоторые вообще не нужны", - сказала Омурбекова.

Отметим, депутаты отложили рассмотрение поправок в Закон "О муниципальной собственности на имущество". Согласно изменениям, в законодательстве убирают понятия "государственное" и "муниципальное предприятия".

Согласно справке-обоснованию к документу, предприятия регулируются нормами законодательства, характерными для государственных учреждений. Однако основной целью данных предприятий является извлечение прибыли за счет эксплуатации имущественного комплекса, переданного им на праве управления. "Эти предприятия при существующем регулировании неспособны адаптироваться к рыночным условиям и быть успешными в конкурентной борьбе с частными игроками даже в тех областях, в которых они являются монополистами. Избыточное регулирование создает препятствие новым инициативам, снижает мотивацию работников и таким образом отрицательно влияет на развитие предприятий", - указывается в документе.