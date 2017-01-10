Депутат: Меняется министр и сразу снимают главу муниципального предприятия

"Пояснение, что муниципальные предприятия "не работают" - всего лишь предлог", - заявил сегодня, 10 января, на заседании парламентского Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК депутат от фракции "Онугуу-прогресс" Исхак Масалиев.

Отметим, что депутаты отложили рассмотрение поправок в Закон "О муниципальной собственности на имущество". Согласно изменениям, в законодательстве убирают понятия "государственное и муниципальное предприятия".

По словам парламентария, не работает не само предприятие, а его руководитель.

"Каждый раз когда меняется министр, меняется и руководство муниципальных предприятий. Это неправильно поскольку руководителю не дают поработать. Мы каждый раз на общественных слушаниях, на заседаниях парламента критикуем эти предприятия. Однако в большинстве своем не работают не госпредприятия, а их руководители. Руководство пытается изменить статус этого предприятия по части полномочий или бюджета. Ни одного руководителя не освободили от должности за нерадивое исполнение обязанностей. Это связано с кадровой перетряской, происходящей бесконечно. Как только человек пытается вникнуть в работу, тут же меняют министров или премьер-министров. Предприятия не работают от безалаберности и халатности руководителей, а иной раз от отсутствия знаний", - сказал Масалиев.