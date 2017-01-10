В КР за подкуп избирателей кандидатом могут лишить свободы на 5 лет

В Кыргызстане за вмешательство в выборный процесс могут лишить свободы на 2 года, а за подкуп избирателей кандидатом - до 5 лет.

Сегодня, 10 января, парламентский Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил соответствующий законопроект.

Отметим, сейчас за вмешательство в выборный процесс предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 тыс. сомов либо решением суда гражданин должен пройти исправительные работы на срок до двух лет.

Согласно предложенным поправкам штраф может достигнуть от от 20 до 30 тыс. сомов либо гражданина лишат свободы сроком до двух лет.

Кроме того, законопроектом предлагается прописать, что вмешательство с использованием должностного или служебного положения с целью повлиять на решения Центризбиркома, наказывается штрафом в размере от 30 до 50 тыс. сомов либо лишением свободы сроком до двух лет.

Подкуп голосов избирателей наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. сомов либо лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет.

То же действие, совершенное кандидатом в президенты КР, в депутаты ЖК КР или местного кенеша, в другие выборные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также их близкими родственниками, представителями в избирательных комиссиях, уполномоченными представителями, доверенными лицами, наблюдателями наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. сомов либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Непредоставление ответа или нарушение сроков рассмотрения заявления (жалобы) председателем, членами, секретарем участковой или территориальной избирательных комиссий в ходе подготовки выборов либо в день голосования влечет наложение административного штрафа от 1500 до 2000 сомов.

То же действие, совершенное председателем, членами ЦИК влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 сомов.

Депутаты направили одобренный законопроект на парламентское обсуждение.