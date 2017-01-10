Депутат возмутился тем, что позицию в ЖК выражают заместители министров

Сегодня, 10 января, на заседании парламентского Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК депутат от фракции "Онугуу-прогресс" Исхак Масалиев возмутился тем, что на тот или иной законопроект позицию министерства выражают заместители министра.

По его мнению, это верх неуважения, так как министры боятся подписывать документы.

"Я считаю, что политику всего министерства прежде всего координирует глава ведомства, поэтому он и должен подписывать все документы. Вот Аида Салянова выдала лицензию, подписала, после этого министры боятся подписывать документы. Тогда зачем они получают зарплату, сидят в кабинете, имеют по 4-5 заместителей? Заместитель замещает министра в случае его отсутствия, при невозможности подписать тот или иной документ руководителем. Это признак неуважения. Тогда давайте оставим должность заместителя министра, а не министра", - возмутился парламентарий.