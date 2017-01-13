Народную новость прислал Алишер
Мэрия г. Бишкек!
Позор какой-то!
Почему уволили сторожа парка Ататюрка?
Сгорел батут, принадлежащий одному из руководителей МП "Зеленстрой", и сторожа за это ЧП уволили.
Но, как оказалось, в обязанности уволенного сторожа входит охрана деревьев и зелёных насаждений в парковой зоне и он является сотрудником МП "Зеленстрой", а охранять батуты в его обязанности не входит.
Куда смотрит руководство мэрии г. Бишкек?
Я лично вижу, как этот дедушка работает. Всегда ходит по парку с самого утра и до самого вечера.
Я требую восстановить его в должности.
P.S.
Надоели, что увольняют тех, кто действительно старается работать, а те, кто штаны просиживает и коррупционеров всяких ценят и берегут...