Почему уволили сторожа парка Ататюрка?

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Народную новость прислал Алишер

Мэрия г. Бишкек!

Позор какой-то!

Почему уволили сторожа парка Ататюрка?

Сгорел батут, принадлежащий одному из руководителей МП "Зеленстрой", и сторожа за это ЧП уволили.

Но, как оказалось, в обязанности уволенного сторожа входит охрана деревьев и зелёных насаждений в парковой зоне и он является сотрудником МП "Зеленстрой", а охранять батуты в его обязанности не входит.

Куда смотрит руководство мэрии г. Бишкек?

Я лично вижу, как этот дедушка работает. Всегда ходит по парку с самого утра и до самого вечера.

Я требую восстановить его в должности.

P.S.

Надоели, что увольняют тех, кто действительно старается работать, а те, кто штаны просиживает и коррупционеров всяких ценят и берегут...

URL: http://www.vb.kg/353348
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