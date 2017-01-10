Приговор Азимжану Аскарову вынесут 17 января

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Аида Джумашева

Сегодня, 10 января, выездная коллегия Чуйского областного суда продолжила рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого в организации массовых беспорядков, а также убийстве милиционеров во время июньских событий 2010 года на юге республики Азимжана Аскарова.

Суд, выслушав реплики сторон, дал возможность Аскарову выступить с последним словом. В своей речи подсудимый вновь заявил о своей невиновности и что дело сфальцифицировано сотрудниками ГКНБ.

"Если будет доказана моя вина, то я прошу для себя высшей меры наказания. Если же она не будет доказана, то прошу привлечь к суду виновных лиц за фальсификацию уголовного дела", - сказал Аскаров.

После того как подсудимый выступил с последним словом, судебная коллегия объявила перерыв до 17 января. В этот день Аскарову будет вынесен приговор.

URL: http://www.vb.kg/353349
Теги:
Азимжан Аскаров, июньские события, приговор, суд
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Комментарии
Радик Давыдов
10.01.2017, 12:54
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он уже надоел со своей бравадой насчет смертной казни. по-моему, он скорее получит казнь если его отпустят, там родственники погибших устроят ему все проклятия

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Чел
10.01.2017, 13:09

Так в этот день или в тот? Откуда такие словарные обороты берет, господа журналисты? Где вас этому учат?

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