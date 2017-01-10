В ОТРК объяснили причину отказа в предоставлении эфира кандидатам в мэры

Руководство ОТРК отказало в предоставлении эфирного времени для теледебатов из-за того, что кандидаты не были готовы. Об этом гендиректор телеканала написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что телеканал дал предварительное согласие провести теледебаты в прямом эфире до 10 декабря. Однако представители партии "Онугуу-Прогресс", которые вели переговоры с руководством телеканала, до последнего не подтверждали готовность кандидатов к эфиру, ссылаясь на ожидание официального ответа от мэрии.

"10 января - единственный день, когда можно организовать и провести дебаты, так как 11 января назначены выборы мэра столицы. Только вчера поздно вечером от А. Азимова было получено подтверждение готовности кандидатов выйти в эфир. Качественная организация дебатов в прямом эфире подобного уровня требует достаточного времени и ресурсов: организация декораций, изменение сетки вещания, определение и согласование понятных для сторон правил проведения дебатов и т.д. К сожалению, за несколько часов до эфира не представляется возможным подготовить все указанные мероприятия и на качественном уровне организовать дебаты", - объяснил он.

Напомним, сегодня в секретариате партии "Онугуу-Прогресс" в Бишкекском горкенеше сообщили, что руководство ОТРК отказалось предоставить эфир для теледебата кандидатов в мэры Албека Ибраимова и Нурдина Абдылдаева. Организаторам удалось договориться с телеканалом "Сентябрь" и теледебаты кандидатов выйдут в эфир сегодня вечером. Точное время еще уточняется.