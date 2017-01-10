Врачам удалось спасти жизнь матери и новорожденного в Чон-Алае

Бишкекские врачи спасли жизнь матери и новорожденному в селе Чон-Алай. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

В ночь на 10 января в Центре общеврачебной практики села Чон-Алай Ошской области местные врачи принимали роды. Они были трудными и начались у женщины еще утром 9 января, была угроза разрыва матки и кровотечения, а также гибели плода. Врачи не могли транспортировать роженицу в областную больницу. Столичные врачи, которые оказались там в командировке, помогли принять роды.

"Спасение женщины и её младенца измерялось уже не часами, а минутами. Сдался даже её муж, который поначалу сомневался, что это правильно, чтобы роды у супруги принимал мужчина. Бишкекские и чон-алайские врачи выдержали непростой экзамен на "отлично" и спасли сразу две жизни, сохранив новоявленной матери репродуктивное здоровье", - рассказала Баялинова.