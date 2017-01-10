"Кыргыз темир жолу" не перевел в бюджет около $200 млн. АКС расследует дело

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Гулиза Авазова

Антикоррупционная служба ГКНБ расследует, почему предприятие "Кыргыз темир жолу" переводило в госбюджет всего 1% прибыли. Об этом сегодня, 10 января, сообщил директор АКС ГКНБ Дуйшонбек Чоткораев на заседании на заседании Комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что в настоящее время этот вопрос изучает правительственная рабочая группа, после чего начнет работу АКС ГКНБ.

Как стало известно, за три года ГП "НК "Кыргыз темир жолу" получило прибыль более 2 млрд сомов, из них всего 24 млн перевели в бюджет, а остальную сумму оставили на предприятии.

По словам депутата Акылбека Жапарова, тем самым был нанесен ущерб бюджету государства минимум на $200 миллионов.

Отметим, сегодня профильный комитет заслушал отчет рабочей группы по вопросу обоснованности принятия решения относительно отсрочки, предусматривающей применение Кыргызстаном через 24 месяца унифицированных тарифов в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом через территорию, и вопросу предоставления в аренду тепловозов и вагонов "Кыргыз темир жолу".

URL: http://www.vb.kg/353356
Теги:
бюджет, АКС ГКНБ, Кыргыз темир жолу
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