На телефон доверия для детей поступило 711 звонков

На телефон доверия для детей при Министерстве труда и социального развития за 2016 год поступило 711 звонков. Об этом сообщает ведомство.

Сообщается, что 136 обращений поступило от самих детей, а 575 от взрослых.

"Граждане обращались, в частности, по вопросам семейных отношений и конфликтов, воспитания и поведения ребенка, школьного рэкета, с жалобой на сотрудников территориальных подразделений госорганов, недовольства работой образовательных учреждений, оказать финансовую, гуманитарную помощь и т.д.", - отметила директор центра Марина Джапаркулова

Директор центра добавила, что по 485 обращениям произведены консультации, 226 перенаправлены в территориальные подразделения органов.

"В результате совместной проведенной работы с представителями территориальных подразделений госорганов трое детей возвращены матерям, один ребенок воссоединен с семьей, четверо устроены в центры помощи детям, над 4 детьми установлена временная опека, предотвращен суицид одного ребенка и одного взрослого человека, 3 детям восстановлены свидетельства о рождении, 20-ти назначено ежемесячное пособие по малообеспеченности, 85 детям и 76 взрослым абонентам с психологическим расстройством оказана консультация по телефону, двум детям найден психолог и логопед, 4 детей устроены в детский дом-интернат, двое с ОВЗ направлены в реабилитационный центр. Кроме этого, по 6 фактам избиения женщин и детей сообщено в органы внутренних дел, из них по одному факту жестокого обращения над несовершеннолетней девочкой ведется расследование, которая изъята из семьи, также гражданке оказана помощь в госпитализации", - рассказала Джапаркулова.

Телефон доверия для детей функционирует с 2015 года. Его цель - оказание детям и родителям консультации и помощи по телефону.