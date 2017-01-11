Французский суд объявил друзей в Facebook ненастоящими

Кассационный суд Франции объявил друзей в Facebook ненастоящими. Об этом говорится в официальном постановлении, опубликованном на сайте высшего суда государства, сообщает Лента.ру со ссылкой на Le Figaro.

Как утверждается в тексте решения, дружба в социальных сетях совсем не обозначает дружбу в традиционном понимании этого слова. "Дружить в соцсетях обозначает общение между людьми, связанными общими интересами или одним родом деятельности", - говорится в постановлении.

В материале газеты отмечается, что к соответствующему решению суд пришел в ходе рассмотрения иска, в котором французский юрист попросил об отводе шести членов адвокатской коллегии. Он аргументировал это тем, что все они "дружат" на Facebook, что, в свою очередь, может повлиять на "беспристрастность их суждений".

В итоге суд не согласился с доводами юриста и принял решение, что дружба в социальной сети никак не повлияет на решение коллегии.