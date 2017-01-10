В Бишкеке подвели итоги самого массового турнира по футзалу "Наристе"

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке завершился традиционный новогодний турнир по футзалу "Наристе" среди любителей. В этом году самый массовый турнир собрал 56 команд.

Как обычно, победителей и призеров определяли среди команд госорганов и игроков старше 35, а также 45 лет. Кроме того, за медали боролись футзалисты старше 50 лет.

Первых победителей назвали среди команд госорганов - гражданских и силовых структур. Среди гражданских структур сборная Государственной налоговой службы во второй раз стала победителем среди девяти команд. В финале ГНС одолела комаду Фонда по управлению госимуществом и завоевала золото. Бронзовыми призерами стали представители Министерства здравоохранения. Отметим, в прошлом году команда ГНС также завоевала золото турнира, одолев в финале сборную Национального банка (НБ КР).

В этой категории лучшими стали:

лучший вратарь - Эсеналиев Актилек (ГНС) лучший игрок - Чалмашбеков Урмат (ФУГИ) лучший бомбардир - Аралбаев Эрзат (ГНС)

Среди силовых структур участвовали пять команд. Матчи проводили по круговой системе, где победу одержали сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС), которые в прошлом году завоевали бронзу турнира. Серебро турнира завоевали прошлогодние победители - представители Государственной службы исполнения наказания (ГСИН ДОК), бронза турнира у Министерства внутренних дел.

В этой категории также определили лучших. Вратарем турнира признан Мамасалы уулу Кубаныч (МВД), лучшим игроком стал Рыскулов Улан (ГПС), а больше всех голов в ворота соперников забил Апсамат Мукамбетов (ГСИН).

Среди ветеранов старше 50 лет выступали 10 команд, которые поделили на две группы. Лучшие команды пробились в финал, и в решающей игре победу одержала казахстанская команда "Достар", одолев в борьбе за золото бишкекский "Ашар". Бронзу завоевал "Восток Премиум". Здесь лучшими признаны Кайрат Смагулов, Мирбек Эшалиев и бомбардир Олег Гевленко.

В младшей категории - старше 35 лет - борьбу за медали вели 10 команд. В финал сумели пробиться "Налоговик" и "Алга". В борьбе за золото команада "Налоговик" оказалась сильнее, и стала победителем турнира. Бронзовыми призерами стали представители "Фарватера".

В этой категории лучшими стали:

лучший вратарь - Прядкин Кирилл ("Алга") (ГНС) лучший игрок - Гафаров Урмат ("Фарватер") лучший бомбардир - Дуванаев Марат ("Налоговик")

Больше всего команд принимали участие в состязаниях среди игроков старше 45 лет, где лучшей стала команда "Алга", одолев в финале "Наше Пиво". Бронзу завоевала команда "Фарватер".

Лучшим вратарем в этой категории признан Захадинов Юсуф ("Наше пиво"), лучшим игроком стал Абитов Махмуд ("Алга"), а бомбардиром - Рысмендеев Таалай ("Фарватер").